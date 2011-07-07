Шапка для сайта о трубах

Нужно нарисовать красивую тематическую шапку для сайта mnogo-trub.ru + разработка простенького логотипа

Стиль: такой же, как у текущей шапки

Размер: 990x304px

Что изобразить: трубы; рабочих, которые паюят/монтируют/чинят трубы; что-нибудь другое по теме

Надписи: большая - Все про ТРУБЫ от первого лица

поменьше: пошаговые инструкции по работе с разными видами труб, видеоуроки и обзоры

справа в виде облака тэгов: названия разных типов труб: взять из списка рубрик

Справа вверху: иконки - ВЕРНУТЬ НА ГЛАВНУЮ - ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ - ТВИТТЕР

Будут рассмотрены любые креативные предложения с Вашей стороны