Дизайн для WebAsyst

Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок288 просмотров
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Требуется грамотный исполнитель для нового дизайна для интернет-магазина (webasyst).

Также нужно будет настроить страницу регистрации так, чтоб при оформлении заказа выдавались только две формы, одна регистрации, вторая логин и пароль.

Насадить новый дизайн на движок WebAsyst.

Макет нарисован приблизительный, нужны доработки специалиста (шрифты, кнопки т.п.)

12 лет назад
secretvictoria
Ольга 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
Chakra
Елена 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
1 отзыв(-1)
12 лет назад
$150
14 дней
Исполнитель некорректный и достаточно проблематичный. Обсуждение дизайна происходило в аське, там договорились о сроках и о стоимости. Работают только после 50% предоплаты, а когда деньги получают, то вообще охота работать пропадает. Как оказалось я должна была сутками быть онлайн в аське чтобы корректировать макеты.Следовательно процесс существенно затянулся, т.к. обговорили сроки и конечно я занимаюсь своей работой, а не каждый день проверяю исполнителей. Потом они начали болеть... Верстку и натяжку делает ее парень,(при чем судя по всему один с другим не общаются, т.к. один и тот же вопрос мне приходилось задавать сначала ей, потом ему),а на вопрос возможно ли реализовать идею фона только для главной страницы, а на всех остальных страницах сайта чтоб не было фона, отвечал вот Вам ссылка на форум, читайте. Я плачу деньги за то чтобы не тратить время на "читайте", когда уже вопрос один и тот же был задан несколько раз, я на него ответ вменяемый так и не получила. Увидев такое отношение + невыполненную работу (был только макет главной и то сырой-при-сырой), я предложила удержать 10% от суммы то я уже заплатила, а остальное вернуть, и я бы нашла нормального исполнителя, на что я получила ответ: ничего я возвращать не собираюсь,и вообще я тут "сидела", кто мне оплатит мою работу... Вообще-то надо было не сидеть 2 недели, а работать. Ну да ладно. С горем пополам, таки я получила все страницы. Дизайн в целом на твердую 4, но при таком количестве потраченного времени и нервов рекомендовать этого исполнителя я не могу. Теперь геморой найти верстальщика, т.к. изначально исполнитель мне обещал всю работу и верстку и дизайн, а теперь они не хотят дальше работать. В общем парочка стремная. Работать не рекомендую.
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