Дизайн для сайта-визитки

Дизайн сайтовЗакрыт46 заявок548 просмотров
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Необходимо сделать сайт-визитку

7 страниц с одинаковым дизайном.

Схема в аттаче.

Жду предложений со сроками и ценой.

Вопрос цены - решающий. Выше 4 тыс. не предлагать.

Если сработаемся, будет в ближайшее время очень хорошая работа над большим сайтом.

12 лет назад
iulka
Юлия 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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