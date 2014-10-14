Добрый день!
Немного о себе:
- Филолог-русист
- Неоконченное-высшее юридическое образование
- Занимаюсь научной работой. Специализируюсь на Бродском, Роберте Музиле (Австрия) и модернистах.
- Перевожу с немецкого языка.
- Постоянно совершенствую свою грамотность. Выиграла олимпиаду по стилистике в университете.
- Занимаюсь самообразованием. Читаю О`Гилви, Джо Витале, Александра Гришина и многих других действительно хороших копирайтеров.
- работаю копирайтером около 2 лет. В моём портфолио есть: качественные тематические статьи, сео, рерайт.
- сотрудничала с проектом "Депутат" http://www.deputatus.com/
- несколько моих работ можно посмотреть по следующим ссылкам:
http://www.marentechservice.ru/?sublist=65
http://www.ttsystems.ru/news/1/
- писала сценарии к фильмам для http://www.fidller.com
- одна пьеса поставлена в студии "Арт-абсурд" (г. Тверь)
- Занимала призовые места в нескольких прозаических и поэтических конкурсах:
- Поэтому (Спб)
- Чеховский конкурс
- конкурс экспресс-рассказа
- поэтический марафон "Пишу в Твери"
и т. д.