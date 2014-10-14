Копирайтер, рерайтер, журналист, сценарист

Добрый день!

Немного о себе:

- Филолог-русист

- Неоконченное-высшее юридическое образование

- Занимаюсь научной работой. Специализируюсь на Бродском, Роберте Музиле (Австрия) и модернистах.

- Перевожу с немецкого языка.

- Постоянно совершенствую свою грамотность. Выиграла олимпиаду по стилистике в университете.

- Занимаюсь самообразованием. Читаю О`Гилви, Джо Витале, Александра Гришина и многих других действительно хороших копирайтеров.

- работаю копирайтером около 2 лет. В моём портфолио есть: качественные тематические статьи, сео, рерайт.

- сотрудничала с проектом "Депутат" http://www.deputatus.com/

http://www.master-slova.ru/

http://www.astramg.ru/

- несколько моих работ можно посмотреть по следующим ссылкам:

http://www.marentechservice.ru/?sublist=65

http://perevod.spb-lc.com/

http://www.ttsystems.ru/news/1/

- писала сценарии к фильмам для http://www.fidller.com

- одна пьеса поставлена в студии "Арт-абсурд" (г. Тверь)

- Занимала призовые места в нескольких прозаических и поэтических конкурсах:

- Поэтому (Спб)

- Чеховский конкурс

- конкурс экспресс-рассказа

- поэтический марафон "Пишу в Твери"

и т. д.