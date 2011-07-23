Дизайн для интернет-магазина автомоечного оборуд.

Необходимо сделать несложный дизайн сайту славянской направленности (язычество, история), где преимущественно будут размещены книги по древней истории славян. Нужен шаблон, шапка и баннеры, и может быть логотипы разделов. Пожелания к дизайну: это конечно же славянский шрифт (древнерусский ...
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Здравствуйте уважаемые.
Необходимо создать логотип и дизайн для интернет-магазина автомоечного оборудования, автохимии, аксессуары.
Всего необходимо 5 страниц.
1) Главная страница сайта
2) Главная страница каталога
3) Подраздел каталога (всего 2 уровня вложенности)
4) Подробная страница с товаром
5) Типовая страница текст с изображениями(стили ссылок, загловки, поле ввода, кнопка отправить)
Срок до 10 дней.
Цена 300-350$
Заявки принимаю до понедельника, поэтому с понедельника вы должны будете начать, чтобы не было никаких хвостов.
Бриф в приложении.
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