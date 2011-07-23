Дизайн для интернет-магазина автомоечного оборуд.

$300
Дизайн сайтовЗавершен37 заявок473 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте уважаемые.

Необходимо создать логотип и дизайн для интернет-магазина автомоечного оборудования, автохимии, аксессуары.

Всего необходимо 5 страниц.

1) Главная страница сайта

2) Главная страница каталога

3) Подраздел каталога (всего 2 уровня вложенности)

4) Подробная страница с товаром

5) Типовая страница текст с изображениями(стили ссылок, загловки, поле ввода, кнопка отправить)

Срок до 10 дней.

Цена 300-350$

Заявки принимаю до понедельника, поэтому с понедельника вы должны будете начать, чтобы не было никаких хвостов.

Бриф в приложении.

12 лет назад
naidenov_e
Евгений 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
alex_zavi
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
12 лет назад
$330
7 дней
Александр сделал современный дизайн для интернет-магазина. Всё пожелания были учтены, задержек не возникло. Спасибо за работу.
Мне очень понравилось работать с Евгением. Интересный проект, оплата без проблем. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и рекомендую всем!
  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта (тематика славянская) DLE

    Необходимо сделать несложный дизайн сайту славянской направленности (язычество, история), где преимущественно будут размещены книги по древней истории славян. Нужен шаблон, шапка и баннеры, и может быть логотипы разделов. Пожелания к дизайну: это конечно же славянский шрифт (древнерусский ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать шаблон для Joomla

    $50

    Нужно сделать шаблон для Joomla. (Шаблон должен быть валидным, верстка кроссбраузерная). Макет сайта есть в psd. Наполнение страниц не нужно. Шаблон должен быть готов для простой смены на сайте. Интересуют примеры, сроки, стоимость.

    Joomla
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужны внутренние страницы по сайту

    Нужен дизайнер который нарисует внутренние страницы по сайту. Желательно знание европейский сайтов (дизайна) и англ. языка. ПСД макет главной страницы есть. Оплата по факту. Предпочтения по цене и времени.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн для сайта-визитки

    Необходимо сделать сайт-визитку 7 страниц с одинаковым дизайном. Схема в аттаче. Жду предложений со сроками и ценой. Вопрос цены - решающий. Выше 4 тыс. не предлагать. Если сработаемся, будет в ближайшее время очень хорошая работа над большим сайтом.

    Дизайн сайтов46 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн социальной сети

    Необходим дизайн соцсети схожий со следующими (конечно же, не в точности повторяющий, имеется ввиду похожее расположение элементов и т.п.): http://www.livemocha.com/ http://facebook.com/ http://vkontakte.ru/ http://handhand.ru/ Нужны как минимум: - главная страница - страница профиля - страницы со списками элементов (такие как список друзей, приватные сообщения, ...

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн для интернет-магазина

    $300

    Нужен специалист с опытом разработки дизайнов для интернет-магазинов. Подробности при переписки. Заявки оставляйте в комментариях к проекту.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Шаблон для DataLife

    $250

    Необходимо переработать существующий дизайн для сайта на движке DLE. 1. Корректная верстка на div'ах. 2. Корректная верстка блоков заголовков (статьи, меню) 3. Минимальное поддерживаемое разрешение — 1024х768. 4. Готовая страница должны весить как можно меньше кб. 5. Необходимо что бы ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Шапка для сайта о трубах

    $50

    Нужно нарисовать красивую тематическую шапку для сайта mnogo-trub.ru + разработка простенького логотипа Стиль: такой же, как у текущей шапки Размер: 990x304px Что изобразить: трубы; рабочих, которые паюят/монтируют/чинят трубы; что-нибудь другое по теме Надписи: большая - Все про ТРУБЫ от ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно сделать страницу более "удобоваримой"

    $500

    На нашем сайте продаётся программное обеспечение, но список возможностей столь велик, что часто посетитель просто "не осиливает" даже половины информации, порой не читая даже самого главного. Задача - переделать страницу описания программы, придать ей "человеческий" вид: http://botmasterru.com/more1/ При ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад