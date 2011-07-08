Сделать шаблон для Joomla

$50
Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок196 просмотров
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Нужно сделать шаблон для Joomla. (Шаблон должен быть валидным, верстка кроссбраузерная).

Макет сайта есть в psd. Наполнение страниц не нужно. Шаблон должен быть готов для простой смены на сайте.

Интересуют примеры, сроки, стоимость.

Joomla
12 лет назад
starco
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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