Необходимо сделать несложный дизайн сайту славянской направленности (язычество, история), где преимущественно будут размещены книги по древней истории славян. Нужен шаблон, шапка и баннеры, и может быть логотипы разделов. Пожелания к дизайну: это конечно же славянский шрифт (древнерусский ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать шаблон для Joomla. (Шаблон должен быть валидным, верстка кроссбраузерная).
Макет сайта есть в psd. Наполнение страниц не нужно. Шаблон должен быть готов для простой смены на сайте.
Интересуют примеры, сроки, стоимость.
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