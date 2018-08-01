Построить отказоустойчивый кластер Hyper-V на базе Windows Server 2012

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Построить отказоустойчивый кластер Hyper-V на базе Windows Server 2012 и записать видео с экрана данного процесса

Примеры статей как это сделать дам

Бюджет - 2000 руб. Срок - до обеда 03.08

Срок можем обсудить

7 лет назад
mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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