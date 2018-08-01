Есть исходники c++ на github - https://github.com/Infactum/telegram-native Необходимо их скомпилировать, добавить 1 свойство, которое будет устанавливаться внешним приложением и это же свойство должно возвращаться в ExternalEvent
Api Bittrex - Withdraw требуется сделать запрос
Нужно разобраться с api запросом на крипто биржу Bittrex. Запрос требуется сделать через node js. Запрос на вывод монет на указанный адрес. Вся документация представлена ниже.
https://www.npmjs.com/package/node.bittrex.api
https://support.bittrex.com/hc/en-us/articles/115003723911
Итог: нужна инструкция и код.
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