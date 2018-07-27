ищу фрилансера который сделает программу для проверки игровых ключей и аккаунтов я почти создал свой сайт торговую площадку и мне сейчас для запуска нужна такая программа
Разработка скриптов/ПО для Mikrotik
Необходимо разработать скрипты/ПО для роутера Mikrotik на Router OS.
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