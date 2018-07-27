Разработка скриптов/ПО для Mikrotik

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  2. Системное программирование
Закрыт2 заявки155 просмотров

Необходимо разработать скрипты/ПО для роутера Mikrotik на Router OS.

7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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Нет заявок фрилансеров