Настройка и связка 2ух панелей cPanel DNSonly с сервером.

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Здравствуйте.

Есть два сервера с установленными панелями  cPanel DNSonly  для нейм серверов ns3,4.

Нужно связать эти панели с сервером, что бы все новые домены, которые буду заводится на сервер автоматом прописывались на эти ns3,4.

7 лет назад
bmvr
46 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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