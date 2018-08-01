C++, cmake: внести правки

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Закрыт2 заявки171 просмотр

Есть исходники c++ на github - https://github.com/Infactum/telegram-native

Необходимо их скомпилировать, добавить 1 свойство, которое будет устанавливаться внешним приложением и это же свойство должно возвращаться в ExternalEvent

7 лет назад
Aleanza
Андрей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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