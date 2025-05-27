Требуется специалист, имеющий опыт работы с Bootstrap не менее пяти проектов на пятой версии. В ответе необходимо предоставить ссылки на выполненные работы до интеграции в систему управления.
Спарсить сайт и заполнить гуглспредшит
Необходимо спарсить сайт и заполнить спредшит по нему.
Детали в ТЗ:
https://docs.google.com/document/d/1zidt57TPcsXXuVq2dip7Vng-tNCXQ8GZXyeeC_I4WfQ/edit?usp=sharing
Оплата по факру либо БС
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