Спарсить сайт и заполнить гуглспредшит

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт5 заявок24 просмотра

Необходимо спарсить сайт и заполнить спредшит по нему.

Детали в ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/1zidt57TPcsXXuVq2dip7Vng-tNCXQ8GZXyeeC_I4WfQ/edit?usp=sharing

Оплата по факру либо БС

PHPPythonНаписание скриптовПарсинг данныхСоздание веб-приложений
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