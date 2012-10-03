Защитить сайт на Joomla от взломов

Есть сайт на Joomla 3.10.12. Сайт использует компонент RSForm! Pro 1.51.14. Сайт взломали и через формы сайта свяанные с RSForm спамеры шлют спам. Сейчас отправка мейлов на сайте отключена, но видно, как в БД продолжает приходить спам. Надо починить сайт, сохранив дизайн. Подозреваю, что надо обновить RSForm и поставить ReCapcha, но готов выслушать предложения по возможному решению и цене.