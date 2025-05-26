Требуется интеграция API для бота с доработкой меню, включающего ассистентов. Необходимо проанализировать текущую структуру и внести изменения для улучшения функционала.
Реализация эффекта скролла по видео для веб-страницы
Создать JavaScript-модуль, позволяющий проигрывать видео по скроллу страницы (или по клику), имитируя эффект покадровой анимации (scroll-driven video). Скрипт должен быть универсальным и переиспользуемым: можно вставлять на разные страницы, либо в разные блоки одной страницы с разными видео.
🖼️ Исходные материалы:
Видео с дрона (будет предоставлено в формате .mp4).
Возможность заменить видео на другое без переписывания кода.
Возможность задать начало/конец проигрыша и количество кадров.
⚙️ Функциональные требования:
Преобразование видео в кадры:
Скрипт или инструкция для автоматической нарезки видео на изображения (jpeg/png) с сохранением порядка (frame001.jpg, frame002.jpg, …).
Оптимальное количество кадров: 50–300 (в зависимости от длины видео).
Кадры сохраняются в отдельную папку и подключаются как спрайтовая последовательность.
Отображение и скролл:
Отображается блок (div), в котором по скроллу (или клику) сменяются кадры.
Поддержка нескольких таких блоков на странице (по ID или классу).
Возможность задать скролл в обе стороны (вверх/вниз → назад/вперед).
Можно задать вручную: количество пикселей скролла на один кадр.
Альтернатива: воспроизведение через <video>-элемент:
Поддержка встроенного видео (<video>) с фрейм-контролем через JS (если без нарезки).
Прогресс скролла → управление video.currentTime.
Адаптивность и кроссбраузерность:
Скрипт должен корректно работать в Chrome, Safari, Firefox, Edge.
Адаптация под мобильные устройства (опционально: горизонтальный свайп).
Установка и настройка:
Скрипт подключается через <script> или как отдельный модуль (желательно ES6).
В коде должна быть возможность легко задать:
путь к видео или кадрам;
количество кадров;
идентификатор блока (например, #droneScrollBlock);
диапазон скролла (startScroll, endScroll).
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