Специалист XenForo

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт2 заявки15 просмотров

Требуется специалист с опытом работы с XenForo для разработки форума.

Нужна консультация + разработка

XenForoВерстка сайтовРазработка бэкендаРазработка модулейРазработка фронтенда
2 дня назад
Кирилл
 
22 года
4 года в сервисе
Был
15 часов назад

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Андрей
 
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