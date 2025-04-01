Чат бот в телеграм

$120
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Открыт5 заявок49 просмотров

Чат бот спілкування викладач учень в телеграм🌐

📌Головна мета проекту:  конфіденційність контактів між учасниками. 

📌Головні можливості: 

- спілкування викладач і учень 

- моніторинг переписки адміністратором

- адмніінстратор призначає для кожного учня викладача 

- викладач бачить перелік лише своїх учнів 

- учень бачить лише свого викладача 

- реагування бота на тригерні слова та сповіщення адмінові про виявлення 

- можливість масової розсилки 
- реагування бота якщо в чаті учень-викладач більше 7 днів не має переписки 
- можливість додати 1-5 адміністраторів 
- 1 адміністратор супер адміністратор який крує доступами для інших 

📌Конфіденційність контактів

Обмеження доступу: Кожен викладач буде мати доступ лише до своїх учнів ( він може бачити лише те як його підписав адміністратор). Викладач не зможе бачити список учнів інших викладачів.

Анонімність учасників: Викладачі та учні можуть взаємодіяти через бота без безпосереднього обміну особистими номерами телефонів чи іншими контактами.

📌Реєстрація учасників

Викладач: викладачів реєструє адміністратор (вказується ім'я і прізвище , мову викладання) або викладач сам реєструється по посиланню ( але адміністратору приходе повідомлення і він має підтвердити його як викладача )

Учень: учень заповнює форму, де вказує 

- прізвище ім'я

- мова,яку вивчає 
- номер телефону
- дату народження
- мову яку вивчає

📌Контроль спілкування адміністраторами

Моніторинг: Адміни можуть переглядати переписку між викладачами та учнями в реальному часі.

📌Реакція на тригерні слова:

бот надсилає для адміна сповіщення про фіксацію тригерних слів у переписці конкретного чату з вказанням чату

📌Основний функціонал 

- при реєстрації свої даних - клієнт учень бачить  привітальне повідомлення  (приклад є ) .

- і одразу з'являється кнопка "написати викладачеві"  "про школу" "правила школи" "популярні питання"

- в чаті є можливість прикріплювати повідомлення , пересилати фото/аудіо/відео

Додаткові можливості

Робота з групами: 

для одного викладача можна створити діалог в якому буде 2-8 учнів і вони спілкуються в цьому чаті загально (групове навчання) 

у адміністратора має бути можливість змінювати викладача учневі ( з збереженням попередньої переписки ) 
у адміністратора має бути можливість  для одного учня призначати 2 викладачів у разі вивчення 2 і більше мов одночасно 
у адміністратора має бути можливість в один чат до учня і викладача додати батьків учня( у разі коли це дитина)

Налаштування дозволів: 

Адмін може налаштовувати дозволи для викладачів (чи можуть вони додавати учнів до чату, чи можуть вони пересилати повідомлення).

Важливо :
Бот потрібно додати на сервер https://www.ovhcloud.com/en-ie/ та обовя'зково захист та резервне копіювання щоб у разі чого ми не втратили всі дані і могли відновити їх ( наприклад 1 раз на день) 
Важливо щоб інтерфейс бота був зручним та інтуативним у використанні для учнів, викладачів та адміністраторів
Нагрузка на бот буде десь з 500 людей зараз у майбутньому до 3000-5000 людей

TelegramСоздание чат-ботов
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