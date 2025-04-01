Чат бот спілкування викладач учень в телеграм🌐

📌Головна мета проекту: конфіденційність контактів між учасниками.

📌Головні можливості:

- спілкування викладач і учень

- моніторинг переписки адміністратором

- адмніінстратор призначає для кожного учня викладача

- викладач бачить перелік лише своїх учнів

- учень бачить лише свого викладача

- реагування бота на тригерні слова та сповіщення адмінові про виявлення

- можливість масової розсилки

- реагування бота якщо в чаті учень-викладач більше 7 днів не має переписки

- можливість додати 1-5 адміністраторів

- 1 адміністратор супер адміністратор який крує доступами для інших

📌Конфіденційність контактів

Обмеження доступу: Кожен викладач буде мати доступ лише до своїх учнів ( він може бачити лише те як його підписав адміністратор). Викладач не зможе бачити список учнів інших викладачів.

Анонімність учасників: Викладачі та учні можуть взаємодіяти через бота без безпосереднього обміну особистими номерами телефонів чи іншими контактами.

📌Реєстрація учасників

Викладач: викладачів реєструє адміністратор (вказується ім'я і прізвище , мову викладання) або викладач сам реєструється по посиланню ( але адміністратору приходе повідомлення і він має підтвердити його як викладача )

Учень: учень заповнює форму, де вказує

- прізвище ім'я

- мова,яку вивчає

- номер телефону

- дату народження

- мову яку вивчає

📌Контроль спілкування адміністраторами

Моніторинг: Адміни можуть переглядати переписку між викладачами та учнями в реальному часі.

📌Реакція на тригерні слова:

бот надсилає для адміна сповіщення про фіксацію тригерних слів у переписці конкретного чату з вказанням чату

📌Основний функціонал

- при реєстрації свої даних - клієнт учень бачить привітальне повідомлення (приклад є ) .

- і одразу з'являється кнопка "написати викладачеві" "про школу" "правила школи" "популярні питання"

- в чаті є можливість прикріплювати повідомлення , пересилати фото/аудіо/відео

Додаткові можливості

Робота з групами:

для одного викладача можна створити діалог в якому буде 2-8 учнів і вони спілкуються в цьому чаті загально (групове навчання)

у адміністратора має бути можливість змінювати викладача учневі ( з збереженням попередньої переписки )

у адміністратора має бути можливість для одного учня призначати 2 викладачів у разі вивчення 2 і більше мов одночасно

у адміністратора має бути можливість в один чат до учня і викладача додати батьків учня( у разі коли це дитина)



Налаштування дозволів:

Адмін може налаштовувати дозволи для викладачів (чи можуть вони додавати учнів до чату, чи можуть вони пересилати повідомлення).



Важливо :

Бот потрібно додати на сервер https://www.ovhcloud.com/en-ie/ та обовя'зково захист та резервне копіювання щоб у разі чого ми не втратили всі дані і могли відновити їх ( наприклад 1 раз на день)

Важливо щоб інтерфейс бота був зручним та інтуативним у використанні для учнів, викладачів та адміністраторів

Нагрузка на бот буде десь з 500 людей зараз у майбутньому до 3000-5000 людей