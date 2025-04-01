Требуется специалист, имеющий опыт работы с Bootstrap не менее пяти проектов на пятой версии. В ответе необходимо предоставить ссылки на выполненные работы до интеграции в систему управления.
Чат бот в телеграм
Чат бот спілкування викладач учень в телеграм🌐
📌Головна мета проекту: конфіденційність контактів між учасниками.
📌Головні можливості:
- спілкування викладач і учень
- моніторинг переписки адміністратором
- адмніінстратор призначає для кожного учня викладача
- викладач бачить перелік лише своїх учнів
- учень бачить лише свого викладача
- реагування бота на тригерні слова та сповіщення адмінові про виявлення
- можливість масової розсилки
- реагування бота якщо в чаті учень-викладач більше 7 днів не має переписки
- можливість додати 1-5 адміністраторів
- 1 адміністратор супер адміністратор який крує доступами для інших
📌Конфіденційність контактів
Обмеження доступу: Кожен викладач буде мати доступ лише до своїх учнів ( він може бачити лише те як його підписав адміністратор). Викладач не зможе бачити список учнів інших викладачів.
Анонімність учасників: Викладачі та учні можуть взаємодіяти через бота без безпосереднього обміну особистими номерами телефонів чи іншими контактами.
📌Реєстрація учасників
Викладач: викладачів реєструє адміністратор (вказується ім'я і прізвище , мову викладання) або викладач сам реєструється по посиланню ( але адміністратору приходе повідомлення і він має підтвердити його як викладача )
Учень: учень заповнює форму, де вказує
- прізвище ім'я
- мова,яку вивчає
- номер телефону
- дату народження
- мову яку вивчає
📌Контроль спілкування адміністраторами
Моніторинг: Адміни можуть переглядати переписку між викладачами та учнями в реальному часі.
📌Реакція на тригерні слова:
бот надсилає для адміна сповіщення про фіксацію тригерних слів у переписці конкретного чату з вказанням чату
📌Основний функціонал
- при реєстрації свої даних - клієнт учень бачить привітальне повідомлення (приклад є ) .
- і одразу з'являється кнопка "написати викладачеві" "про школу" "правила школи" "популярні питання"
- в чаті є можливість прикріплювати повідомлення , пересилати фото/аудіо/відео
Додаткові можливості
Робота з групами:
для одного викладача можна створити діалог в якому буде 2-8 учнів і вони спілкуються в цьому чаті загально (групове навчання)
у адміністратора має бути можливість змінювати викладача учневі ( з збереженням попередньої переписки )
у адміністратора має бути можливість для одного учня призначати 2 викладачів у разі вивчення 2 і більше мов одночасно
у адміністратора має бути можливість в один чат до учня і викладача додати батьків учня( у разі коли це дитина)
Налаштування дозволів:
Адмін може налаштовувати дозволи для викладачів (чи можуть вони додавати учнів до чату, чи можуть вони пересилати повідомлення).
Важливо :
Бот потрібно додати на сервер https://www.ovhcloud.com/en-ie/ та обовя'зково захист та резервне копіювання щоб у разі чого ми не втратили всі дані і могли відновити їх ( наприклад 1 раз на день)
Важливо щоб інтерфейс бота був зручним та інтуативним у використанні для учнів, викладачів та адміністраторів
Нагрузка на бот буде десь з 500 людей зараз у майбутньому до 3000-5000 людей
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