Создать бота для телеграмм, что бы делать парсинг сайта и уведомления при изменении события и запустить на сервере. Функционал бот в том, что бы он производил мониторинг с сайта и при достижении показателей отправлял сигнал в виде сообщения - название события и счет. И сообщение отправляется однократно.

Нужно делать мониторинг в разделе Live->Хоккей->RHL Лига (здесь обычно играют 1-2 события одновременно), бот должен проверять на совпадения события: на сайте 1xbet.

И по истечении 1 тайма при счете 0:0 направить уведомление.

Так же, если по истечении 2ух таймов при счете 0:0 или 0:1 направить уведомление. Ну и достаточно делать парсинг раз в 30-45 секунд. Так же должна быть возможность изменения ссылки (так как она будет периодически меняться).