Аналитика пула Uniswap v3 на Python

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Мне нужно получить через Python данные по пулу ликвидности Uniswap v3.

Хотя бы то, что есть на официальной странице:

https://app.uniswap.org/positions/v3/ethereum/998597

Без парсинга этой страницы (там мало значащих цифр). Через какой-нибудь API типа ANPR, через него я пробовал, но полученные данные не совпадают с реальными.

В идеале хотелось бы получить развёрнутую информацию о позиции типа:

https://revert.finance/#/uniswap-position/ethereum/998597

EthereumPythonПарсинг данныхРазработка API
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