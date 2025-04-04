Аналитика пула Uniswap v3 на Python

Мне нужно получить через Python данные по пулу ликвидности Uniswap v3.

Хотя бы то, что есть на официальной странице:

https://app.uniswap.org/positions/v3/ethereum/998597

Без парсинга этой страницы (там мало значащих цифр). Через какой-нибудь API типа ANPR, через него я пробовал, но полученные данные не совпадают с реальными.

В идеале хотелось бы получить развёрнутую информацию о позиции типа:

https://revert.finance/#/uniswap-position/ethereum/998597