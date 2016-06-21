Бот советчик по погоде. Прикрепил пример JSONа, который будет отправлен вам в $_POST['data']. И прикрепил пример ожидаемого от вас JSON ответа. Как это вижу я. Бот написан на php (с использованием или без ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо создать макеты страниц сайта forecaster.pro Делалось для демонстрации функционала ресурса, теперь же необходимо сделать работу с ним максимально приятной и простой. Отталкиваться стоит от того, что имеем сейчас. Необходимо понимать, что ресурсом будут ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо полностью пересмотреть стиль и взаимодействие пользователя с сайтом forecaster.pro Больше важна не красота а удобный и понятный интерфейс. Делалось для демонстрации функционала ресурса, теперь же необходимо сделать работу с ним максимально приятной ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$100
10 баллов
9 лет назад
Отличный заказчик, который знает чего хочет! Рекомендую всем к сотрудничеству. Буду рад поработать еще.
Ответный отзыв
Вполне адекватный исполнитель. Нареканий нет. Сделал дизайн сайта более понятным для простого пользователя и вместе с тем приятным глазу.