Mizhgun

Михаил Гайдей Mizhgun

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Необходимо написать бота для leeloo.cloud

    Бот советчик по погоде. Прикрепил пример JSONа, который будет отправлен вам в $_POST['data']. И прикрепил пример ожидаемого от вас JSON ответа. Как это вижу я. Бот написан на php (с использованием или без ...

    CodeIgniterLaravelPHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать макеты страниц (UX)

    Необходимо создать макеты страниц сайта forecaster.pro Делалось для демонстрации функционала ресурса, теперь же необходимо сделать работу с ним максимально приятной и простой.  Отталкиваться стоит от того, что имеем сейчас. Необходимо понимать, что ресурсом будут ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Переработать дизайн и интерфейс сайта прогнозов.

    Необходимо полностью пересмотреть стиль и взаимодействие пользователя с сайтом forecaster.pro Больше важна не красота а удобный и понятный интерфейс.  Делалось для демонстрации функционала ресурса, теперь же необходимо сделать работу с ним максимально приятной ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

scoutori
Виталий 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Создать макеты страниц (UX)
Отличный заказчик, который знает чего хочет! Рекомендую всем к сотрудничеству. Буду рад поработать еще.
Вполне адекватный исполнитель. Нареканий нет. Сделал дизайн сайта более понятным для простого пользователя и вместе с тем приятным глазу.
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