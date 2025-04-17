Ищется специалист для поиска и установки форума с дампом на движке vBulletin или XenForo. Задача включает нахождение дампа, установку форума и прикрепление домена. Оплата варьируется от 1500 до 20000 рублей в зависимости от качества дампа. Также требуется настройка SEO с оплатой от 5000 до 50000 рублей, привязанный к результатам индексации.