Интеграция API

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Открыт4 заявки42 просмотра

Есть бот https://t.me/Fiinny_bot - к нему нужно подключить API и доработать меню с ассистентами

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день назад
Максим
день в сервисе
Был
4 часа назад
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Заявки фрилансеров

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Лучший веб-программист мая
Рафаэль
 
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6 отзывов(-2)
21 час назад