Кнопка пересчёта у листа

Фигма: https://www.figma.com/file/hUND9vxeaQICfLUcdicN1y/Untitled?node-id=0%3A1. Адаптировать для мобилок (бутстрап должен это сам сделать, но если что-то будет немного криво, то поправить). Использовать один css и js для всех HTML (не считая библиотек). К minimal stepper привязать библиотеку, которая ...