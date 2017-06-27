Mika0880

Михаил Mika0880

 
54 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$300
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Mar-Ig
Марина 
43 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
$300
10 баллов
8 лет назад
Сайт LP
Четкое ТЗ, своевременная оплата. Спасибо за интересный проект!
Проект выполнен. Все хорошо! Претензий нет.
Ответный отзыв