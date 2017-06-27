Необходимо разработать туристический сайт на WordPress по образцу с подключением к системе поиска туров 'САМОтур'. Требуется создать меню и добавить 2-3 образца статей. Наполнение контентом не требуется.
- Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработка самонаполняющегося сайта на платформе DLE с использованием данных с донора, который также работает на этой CMS. Обеспечьте интеграцию и настройку с учетом работы обеих админок.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт4 года назад
Нужно на сайт на OpenCart поставить выбор города Как здесь: https://di01.ru/Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно скопировать сайт ( сделать максимально похожим, продублировать все блоки ) с битрикса на вордпресс https://tigrohause.ru/Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно поставить капчу на сайт https://pechati-78.ru/Веб-программирование12 заявокЗакрыт6 лет назад
Сделать мобильную версию сайта http://visa-kitay.ru/ Можно через ВордПрессВеб-программирование9 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется создать сайт на Ворд-Прессе: ремонт ноутбуков, телефонов .. по образцу https://smartmobila.ru Повторить весь функционалСайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется создать сайт по профилю: ремонт ноутбуков, телефонов и другой техники по образцу. https://remobi.ru/remont-noutbukovСайты «под ключ»39 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется создать небольшой LP с формой заказаВеб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требования к дизайну: Для создания блога о похудении и здоровье. 0. Минимализм рулит! 1. Мобильная версия 2. Хороший просмотр на широкоформатном мониторе 3. По меньше PNG картинок, чтобы не весил ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт9 лет назад