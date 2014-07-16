Solokiev

Денис Ластн Solokiev

 
49 летУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создание web статичного баннера

    $5

    Необходимо создать баннер: Размеры 711x291 pixel, синего цвета, в стиле сайта http://globaltech.org.ua/ на баннере должны быть фото мультиварок: http://rotex.domtex.kiev.ua/2014/RMC510-B.jpg http://rotex.domtex.kiev.ua/2014/RMC535-W.jpg http://rotex.domtex.kiev.ua/2014/REPC75-B.jpg и текст "при покупке мультиварки чайник в подарок" фото чайника http://rotex.domtex.kiev.ua/2014/RKT08-M%20web.jpg Для определения исполнителя просьба предоставить пример выполненной работы. Проект открыт до 29.01.2015

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создание макета книги рецептов

    $100

    Необходимо создать книгу рецептов для мультиварки-скороварки на 100 рецептов. Количество страниц 64. Все рецепты есть в Wordовском файле. Необходимо добавить фотографии готовых уже блюд. в прикрепленных файлах пример аналогичной книги рецептов.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создать статичный баннер

    $50

    Необходимо создать статичный баннер для интернет магазина размером 884*343. Пример в прикрепленном файле (по цвету имеется ввиду). на баннере должны быть http://www.rotex.domtex.kiev.ua/2014/RJW100-H.jpg + http://www.rotex.domtex.kiev.ua/2014/RSK12-P.jpg Для оперативного принятия решения просьба присылать пример готовой работы (обязательно).

    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание двух статичных баннеров

    $50

    Необходимо создать два статичных баннера для интернет магазина. Размер 682*308 на первом баннере должны быть Телевизор LED 24" R24 LED 11 http://www.rotex.domtex.kiev.ua/2014/R24LED11.jpg + Весы напольные электронные RSB27 http://www.rotex.domtex.kiev.ua/2014/RSB27-P.jpg на втором баннере должен быть Блендер RHB455-S-W http://www.rotex.domtex.kiev.ua/2014/RHB455-S-W.jpg + Фен RFF10-Y http://www.rotex.domtex.kiev.ua/2014/RFF10-Y.jpg Пример в прикрепленном файле. Для оперативного принятия ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создание статичного web bannerа

    $50

    Необходимо создать статичный баннер для интернет магазина. Изображение JPEG 88,38 КБ (90 499 байт) 680px ? 371px Пример в прикрепленном файле. на баннере должны быть http://www.rotex.domtex.kiev.ua/2014/RJW100-H.jpg + http://www.rotex.domtex.kiev.ua/2014/RSK12-P.jpg

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
bodnariuk
Альбина 
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Была
5 часов назад
$5
9 баллов
7 лет назад
Перевод с английского на украинский 3 инструкции по эксплуатации.
Отличный заказчик. Никаких неприятных моментов не возникало. Благодарю.
Оперативно и качественно.
Ответный отзыв
Ninui
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Макет каталога продукции TM Rotex (бытовая техника)
Хороший заказчик - рекомендую :)
Качественно и быстро.
Ответный отзыв
udgines
Шилова 
42 годаЧили
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
$7
10 баллов
9 лет назад
Создание web статичного баннера
Спасибо, Денис за приятную работу! ТЗ ясно, оплата своевременная!
Оперативно были предоставлены 3 варианта макета. Некоторые изменения и в результате отличный баннер.
Ответный отзыв
diz-r777
Игорь 
34 годаТаджикистан
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Создание макета книги рецептов 2
Как и в первый раз очень понравилось работать с Денисом.
Обратился повторно. Работа выполнена в срок, качеством и уровнем сервиса доволен.
Ответный отзыв
diz-r777
Игорь 
34 годаТаджикистан
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Создание макета книги рецептов
Денис, отличный заказчик, постоянно был на связи. Все исправления вносились своевременно. Очень поравилось работать. Рекомендую всем
Все сделано в оговоренные сроки. Качеством работы и удобством коммуникации доволен.
Ответный отзыв