Перевод с англ. на укр. 10 инструкций по эксплуатации (бытовая техника).
- Переводы23 заявкиЗакрыт7 лет назад
Перевод с английского на украинский 3 инструкции по эксплуатации.Переводы1 исполнительЗавершен7 лет назад
Формат каталога A5. кол-во страниц до 80. Образец каталога и техзадание можно увидеть по ссылке: http://rotex.domtex.kiev.ua/catalog/Завершен7 лет назад
- $5
Необходимо создать баннер: Размеры 711x291 pixel, синего цвета, в стиле сайта http://globaltech.org.ua/ на баннере должны быть фото мультиварок: http://rotex.domtex.kiev.ua/2014/RMC510-B.jpg http://rotex.domtex.kiev.ua/2014/RMC535-W.jpg http://rotex.domtex.kiev.ua/2014/REPC75-B.jpg и текст "при покупке мультиварки чайник в подарок" фото чайника http://rotex.domtex.kiev.ua/2014/RKT08-M%20web.jpg Для определения исполнителя просьба предоставить пример выполненной работы. Проект открыт до 29.01.2015Завершен9 лет назад
- $50
Необходимо создать книгу рецептов для мультиварки.Завершен9 лет назад
- $100
Необходимо создать книгу рецептов для мультиварки-скороварки на 100 рецептов. Количество страниц 64. Все рецепты есть в Wordовском файле. Необходимо добавить фотографии готовых уже блюд. в прикрепленных файлах пример аналогичной книги рецептов.Завершен9 лет назад
- $50
Необходимо создать статичный баннер для интернет магазина размером 884*343. Пример в прикрепленном файле (по цвету имеется ввиду). на баннере должны быть http://www.rotex.domtex.kiev.ua/2014/RJW100-H.jpg + http://www.rotex.domtex.kiev.ua/2014/RSK12-P.jpg Для оперативного принятия решения просьба присылать пример готовой работы (обязательно).Баннеры13 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходимо создать два статичных баннера для интернет магазина. Размер 682*308 на первом баннере должны быть Телевизор LED 24" R24 LED 11 http://www.rotex.domtex.kiev.ua/2014/R24LED11.jpg + Весы напольные электронные RSB27 http://www.rotex.domtex.kiev.ua/2014/RSB27-P.jpg на втором баннере должен быть Блендер RHB455-S-W http://www.rotex.domtex.kiev.ua/2014/RHB455-S-W.jpg + Фен RFF10-Y http://www.rotex.domtex.kiev.ua/2014/RFF10-Y.jpg Пример в прикрепленном файле. Для оперативного принятия ...Завершен9 лет назад
- $50
Необходимо создать статичный баннер для интернет магазина. Изображение JPEG 88,38 КБ (90 499 байт) 680px ? 371px Пример в прикрепленном файле. на баннере должны быть http://www.rotex.domtex.kiev.ua/2014/RJW100-H.jpg + http://www.rotex.domtex.kiev.ua/2014/RSK12-P.jpgЗавершен9 лет назад