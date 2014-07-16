Необходимо создать баннер: Размеры 711x291 pixel, синего цвета, в стиле сайта http://globaltech.org.ua/ на баннере должны быть фото мультиварок: http://rotex.domtex.kiev.ua/2014/RMC510-B.jpg http://rotex.domtex.kiev.ua/2014/RMC535-W.jpg http://rotex.domtex.kiev.ua/2014/REPC75-B.jpg и текст "при покупке мультиварки чайник в подарок" фото чайника http://rotex.domtex.kiev.ua/2014/RKT08-M%20web.jpg Для определения исполнителя просьба предоставить пример выполненной работы. Проект открыт до 29.01.2015