Создание логотипа, таплинка и визитки

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт9 заявок69 просмотров

Требуется дизайнер для разработки логотипа, таплинка и визитки. Бюджет на проект составляет 10 тыс.

Создание логотипов
2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

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