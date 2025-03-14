Ищется дизайнер для создания логотипа бирки бренда одежды. Задача включает разработку уникального и запоминающегося дизайна, который будет отражать стиль и концепцию бренда. Важно учесть целевую аудиторию и основные ценности бренда.
Создание логотипа, таплинка и визитки
Требуется дизайнер для разработки логотипа, таплинка и визитки. Бюджет на проект составляет 10 тыс.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки8 заявокЗакрытмесяц назад
Необходимо разработать 12 логотипов для вымышленных фирм, размер каждого изображения должен составлять 357x181 пикселей и быть выполнен на белом фоне. Логотипы должны выглядеть как реальные. Пример предоставлен для ориентира. Ожидается качественное выполнение задачи с соблюдением указанных требований.Логотипы и Знаки5 заявокЗакрыт2 месяца назад
Необходимо переделать логотип из растра в векторный формат. Включает векторизацию всех элементов, особенно человека на коляске. Укажите стоимость и сроки выполнения работы.Логотипы и Знаки17 заявокЗакрыт21 день назад
Требуется полный дизайн-пакет, включая разработку логотипа, дизайна упаковки и графики для Amazon-страницы. Укажите сроки выполнения и стоимость работы.Логотипы и Знаки10 заявокЗакрыт22 дня назад
Требуется дизайнер для разработки логотипа и визиток для бренда нижнего белья. Ищем специалиста с опытом, который сможет предложить уникальный и запоминающийся дизайн. Укажите стоимость услуг и примеры предыдущих работ.Логотипы и Знаки5 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется графический дизайнер для создания логотипа бренда одежды в уличном стиле. Ищем специалиста с опытом работы в фэшн, желательно с портфолио в аналогичном направлении. Укажите сроки разработки и стоимость.Логотипы и Знаки7 заявокЗакрыт2 месяца назад
Ищется дизайнер для разработки логотипов. Необходим специалист с опытом, готовый приступить к работе. Примеры работ с пометкой #logo обязательны.Логотипы и Знаки6 заявокЗакрыт2 месяца назад
Необходимо разработать логотип для магазина Азия. Ожидается создание уникального и запоминающегося дизайна, который будет отражать тематику и стилистику магазина. Логотип должен быть готов к использованию в различных форматах.Логотипы и Знаки27 заявокЗакрыт25 дней назад
- $20
Требуется разработка аватарок и обложек для видео, включая логотипы и знаки, ориентированные на платформы Озон и Валдберис. Уточнение цены в личной переписке.Логотипы и Знаки7 заявокЗакрытмесяц назад
Ищется дизайнер для создания уникального логотипа для бренда игрушек ручной работы. Необходимо отразить индивидуальность и высокое качество продукта. Ожидается креативный подход и профессионализм в разработке концепций и идей логотипа.Логотипы и Знаки8 заявокЗакрыт2 месяца назад