Дизайнер логотипов

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Закрыт10 заявок48 просмотров

Требуется дизайнер для создания логотипа по примеру. Нужно сделать аналогичный логотип с небольшими изменениями и прорисовать элементы вручную. Идеально подходит специалист с опытом работы в дизайне логотипов и навыками работы с графическими редакторами.

Создание логотипов
месяц назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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