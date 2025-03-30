Пак креативів для маркетингових сервісів

Требуется дизайнер для переноса спортивных титров из .gtzip файлов в Rive. Необходимо воссоздать верстку, шрифты и цветовую схему, а также настроить state machine для изменения параметров. Итоговые .riv-файлы и инструкция по параметрам должны быть переданы. Возможен переход на постоянную позицию в sport-tech-компании.