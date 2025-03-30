Требуется внести изменения в исходный немецкий постер: замена заголовков, текстов и некоторых элементов для создания нидерландского постера. Все необходимые тексты будут предоставлены.
Пак креативів для маркетингових сервісів
Прикріплюю посилання на ТЗ, також хотів би дізнатись вартість виконання роботи. Також робота має бути виконана в Ілюстраторі в векторному форматі і необхідний доступ до вихідних файлів. Необхідні креативи для реклами в Meta, tiktok, google ads.
Портфоліо з рекламними оверлеями для цих сервісів буде перевагою. Також в ТЗ можемо внести правки за вашими рекомендаціями
ТЗ:
https://docs.google.com/document/d/1CHby8sIPD1fXYsTlgh-NUbl7U5WakP8gWA4aOXYIxbA/edit?usp=sharing
Цікавить також вартість реалізації такого ТЗ
Заявки фрилансеров
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