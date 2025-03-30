Пак креативів для маркетингових сервісів

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Открыт2 заявки7 просмотров

Прикріплюю посилання на ТЗ, також хотів би дізнатись вартість виконання роботи. Також робота має бути виконана в Ілюстраторі в векторному форматі і необхідний доступ до вихідних файлів. Необхідні креативи для реклами в Meta, tiktok, google ads.
Портфоліо з рекламними оверлеями для цих сервісів буде перевагою. Також в ТЗ можемо внести правки за вашими рекомендаціями
ТЗ:
https://docs.google.com/document/d/1CHby8sIPD1fXYsTlgh-NUbl7U5WakP8gWA4aOXYIxbA/edit?usp=sharing
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