Потрібно конвертувати логотип із PNG у формат SVG

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Открыт9 заявок42 просмотра

Вимоги:

  • не використовувати автоматичні конвертори

  • максимально точно

  • зберегти шрифти, кольори, тіні, градієнти

  • повністю векторний

Отрисовка логотипов
2 дня назад
Селезнев
 
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Заявки фрилансеров

Влад
 
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Александр
 
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#1
Иллюстрации и Рисунки
Анна
 
40 лет
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Иллюстрации и Рисунки
Костянтин
 
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