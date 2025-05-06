Необходимо разработать бесшовный паттерн из 9 блоков для 3D-принтера. Паттерн должен иметь размеры 4х2м, с учетом желоба для воды от 30 до 80 см и блока основы шириной не менее 60 см. Модель требуется отрисовать в Blender и сохранить в формате STL. Примеры паттерна предоставлены.