Необходимо разработать бесшовный паттерн из 9 блоков для 3D-принтера. Паттерн должен иметь размеры 4х2м, с учетом желоба для воды от 30 до 80 см и блока основы шириной не менее 60 см. Модель требуется отрисовать в Blender и сохранить в формате STL. Примеры паттерна предоставлены.
Дизайнер-иллюстратор для книги по зельевариению
Ищем дизайнера-иллюстратора для создания книги по зельевариению. Все иллюстрации необходимо отрисовать в определенном стиле, примеры прилагаются. Задача включает создание иллюстраций и контента для внутреннего наполнения творческого набора по фильму Гарри Поттер. Дедлайн - 2 недели, требуется прислать прайс и портфолио в отклике.
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