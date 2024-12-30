Дизайнер-иллюстратор для книги по зельевариению

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Открыт3 заявки17 просмотров

Ищем дизайнера-иллюстратора для создания книги по зельевариению. Все иллюстрации необходимо отрисовать в определенном стиле, примеры прилагаются. Задача включает создание иллюстраций и контента для внутреннего наполнения творческого набора по фильму Гарри Поттер. Дедлайн - 2 недели, требуется прислать прайс и портфолио в отклике.

Создание иллюстраций
9 часов назад
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