Создание модели для 3d принтера

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Открыт2 заявки11 просмотров

Техническое задание

Необходимо создать бесшовный паттерн из 9ти блоков в пропорциях (оригинальный размер плитки 4х2м) и отрисовать его в программе Blender в формате STL для печати на 3Д принтере.

Важно: размер паттерна 4х2 (соответсвенно при повороте на 90 ° плиты так же создают рисунок в соединениях)

Размер желоба для воды не менее 30см но не более 80см

Размер блока ‘основы’ (там где шагает человек) не менее 60см в ширину

Примеры паттерна в прикрепленных файлах + фото того что в итоге мы хотим получить

Ссылку на видео с реализованным проектом отправлю кандидату напрямую.

3D-моделированиеBlender
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