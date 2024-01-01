Требуется разработать красивую и привлекательную капсулу для игры про дроны, направленную на увеличение конверсии. Основное внимание следует уделить яркому дизайну и привлекательным элементам, которые помогут выделить игру на платформе Steam.
Дизайнер для создания инфографики
Ищу хорошего дизайнера для создания инфографики. Срок выполнения - до конца недели. Готов доплатить процент, если работа будет выполнена быстро и качественно.
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