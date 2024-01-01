Дизайнер для создания инфографики

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Открыт12 заявок77 просмотров

Ищу хорошего дизайнера для создания инфографики. Срок выполнения - до конца недели. Готов доплатить процент, если работа будет выполнена быстро и качественно.

Создание инфографики
2 дня назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Елизавета
 
24 года
20 часов в сервисе
Была
20 часов назад
20 часов назад
Сезим
 
23 года
день в сервисе
Была
день назад
день назад
Илья
 
16 лет
4 дня в сервисе
Был
18 часов назад
2 дня назад
Кристина
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
2 дня назад
2 дня назад
Евгени
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
день назад
2 отзыва
2 дня назад
Геворг
 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
14 часов назад
36 отзывов
2 дня назад
Елизавета
 
29 лет
2 дня в сервисе
Была
2 дня назад
2 дня назад
Николай
 
23 года
2 дня в сервисе
Был
день назад
2 дня назад
Ірина
 
56 лет
6 лет в сервисе
Была
час назад
2 отзыва
2 дня назад
Ростислав
 
25 лет
5 дней в сервисе
Был
час назад
1 отзыв
2 дня назад
Вадим
 
39 лет
8 дней в сервисе
онлайн
2 дня назад
Анна
 
21 год
4 года в сервисе
Была
2 часа назад
23 отзыва
2 дня назад