🎨 UI/UX, лендинги, многостраничные сайты, интернет-магазины, прототипирование — делаю дизайн, который работает

👋 Привет!

Меня зовут Ярослав, я живу в городе креатива — Харькове. Мне 20 лет, но в сфере дизайна я уже более 5 лет. Пусть вас не смущает мой возраст, ведь свежий взгляд и знание современных трендов пойдут вашему проекту только на пользу. Не буду хвастаться, что я идеален, нет, тоже бывает допускаю ошибки, но что самое главное — оперативно их исправляю, а также адекватно реагирую на критику и замечания. Мне нравятся любые проекты: от фешн дизайна до сайта натяжных потолков. Свою работу я люблю всем сердцем, и с помощью неё хочу сделать мир лучше!

Мои услуги

 Лендинг — сайт, состоящий из одной страницы и направленный на продажу одного продукта или услуги;

 Корпорат — многостраничный сайт-визитка, включает в себя 5-8 страниц с описанием проекта, компании, команды;

 Интернет-магазин — сайт направленный на продажу различных товаров;

 Сайт под ключ — разработка дизайна и верстка сайта с помощью конструктора Tilda;

 Прототипирование — разработка макетов будущих сайтов.

Что я умею?

 Figma — cоздание дизайна, прототипов, интерактивных кликабельных макетов;

 Tilda — cоздание эффективных сайтов под ключ с помощью инструментария конструктора;

 Photoshop & Adobe Illustrator — разработка дополнительных элементов в дизайне (иконок, лого), банеров;

❤️ ️Открытость и ответственность — мои главные преимущества

Я ценю каждого своего клиента, люблю общаться и принимаю любые замечания по работе, но в то же время готов сам объяснить где и как сделать лучше. Свою работу я делаю чётко и в срок, с учётом всех пожеланий заказчика. А чтобы узнать проект лучше, мы можем в любой момент с вами созвониться.

 Работаю по предоплате

Чтобы не было недопонимания в работе, я беру предоплату в 30% от общей стоимости проекта. Но не переживайте, если вдруг вам не понравятся мои предложения:

🔥 ПРАВКИ БЕСПЛАТНО! АВАНС — ВЕРНУ! 🔥

Понимаю, что время заказчика — бесценно. Если вас не устраивает мой дизайн, то я с лёгкостью верну вам предоплату. Нет смысла спорить, ведь вкусы штука субъективная и если по мнению заказчика я не справился с задачей, то ничего, такое тоже бывает, это же жизнь и работа — как тут без такого?:)

А также нет никаких лимитов на количество правок, все они — бесплатные.

✌ Я всегда на связи

 TELEGRAM: ссылка

 INSTAGRAM: ссылка

 EMAIL: ссылка

 Мои счета

MONOBANK: 4441 1144 7189 1654

PRIVATBANK: 5168 7554 3163 1678

ЮMoney: 4100 1121 7434 0202