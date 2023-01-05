Веб-дизайнер, UX/UI дизайнер

Привет!

Меня зовут Таня, я веб-дизайнер из Беларуси с высшим образованием.

Делаю дизан сайтов, Landing page, интернет-магазинов, а также инфографику для маркетплейсов, баннеры, иконки.

Работаю пн-сб с 10:00 до 22:00

Если есть вопросы, можем созвониться и всё обсудить, я всегда на связи и готова к разговорам)

Viber, WhatsApp +375298703987

Telegram https://t.me/tanyasavenkova

Почта [email protected]

Все правки бесплатные

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