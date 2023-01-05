Веб-дизайнер, UX/UI дизайнер
Привет!
Меня зовут Таня, я веб-дизайнер из Беларуси с высшим образованием.
Делаю дизан сайтов, Landing page, интернет-магазинов, а также инфографику для маркетплейсов, баннеры, иконки.
Работаю пн-сб с 10:00 до 22:00
Если есть вопросы, можем созвониться и всё обсудить, я всегда на связи и готова к разговорам)
Viber, WhatsApp +375298703987
Telegram https://t.me/tanyasavenkova
Почта [email protected]
Все правки бесплатные
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Я против войны в Украине!
Портфолио
- Карточка товара для маркетплейсов8 просмотров
- Рекламная страница для привлечения клиентов14 просмотров
- Landing page студия Стретчинга17 просмотров
- Карточка товара для маркетплейсов13 просмотров
- Интернет-магазин мебели14 просмотров
- Сайт строительной фирмы13 просмотров