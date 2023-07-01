DaryaKorsunova

Дарья Корсунова DaryaKorsunova

 
23 годаРоссия/Смоленск
2 года на фриланс-бирже
Была
6 месяцев назад
Веб-дизайнер

________________________________________________________________________________

Дизайн сайтов в фигме

-С правильными акцентами

-С хорошей типографикой

-С анализом и прототипом

-С продуманными стилевыми приемами

ЦЕНЫ

Лендинг

  • главная - 10 000р

  • каждый адаптив + 1500р

Сайт

  • главная - 8 000р

  • внутренние + 2 000р

  • каждый адаптив +1200р

Интернет - магазин

  • главная - 8 000р

  • каталог - 3 000р

  • страница товара - 5 000р

  • корзина - 1000р

  • оформление заказа - 4 000р

  • внутренняя + 1000р

  • адаптив одной страницы + 1200р

---------------------------------------------------------

КАК Я РАБОТАЮ?

  • Бриф ( письменный, созвон,голосовые - на ваше усмотрение)

  • Анализ, составление плана работы и цены проекта

  • Mood борд, поиск идей

  • Согласование пункта номер 3

  • Прототипы страниц

  • Согласование прототипов

  • Дизайн главной страницы

  • Согласование дизайна ( внесение правок)

  • Дизайн остальных страниц

  • Согласование ( внесение правок)

  • Создание адаптивов ( если нужно)

  • Согласование ( внесение правок)

  • Передача проекта вам

--------------------------------------------------------------

ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ЗНАТЬ?

  • Правки - бесплатные

  • Сроки работы обговариваются и зависят от типа сайта

_________________________________________________________________

СВЯЗЬ СО МНОЙ

Писать на почту: [email protected]

Писать на What app: + 7 962 198 73 51

Писать в telegram: @dasha_korsyn

Писать в instagram: @dasha.korsyn

с 11:00 до 20:00

Дизайн сайта
Портфолио
Показать больше работ