Дарья Корсунова DaryaKorsunovaDaryaKorsunova
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Дизайн сайтов в фигме
-С правильными акцентами
-С хорошей типографикой
-С анализом и прототипом
-С продуманными стилевыми приемами
ЦЕНЫ
Лендинг
главная - 10 000р
каждый адаптив + 1500р
Сайт
главная - 8 000р
внутренние + 2 000р
каждый адаптив +1200р
Интернет - магазин
главная - 8 000р
каталог - 3 000р
страница товара - 5 000р
корзина - 1000р
оформление заказа - 4 000р
внутренняя + 1000р
адаптив одной страницы + 1200р
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КАК Я РАБОТАЮ?
Бриф ( письменный, созвон,голосовые - на ваше усмотрение)
Анализ, составление плана работы и цены проекта
Mood борд, поиск идей
Согласование пункта номер 3
Прототипы страниц
Согласование прототипов
Дизайн главной страницы
Согласование дизайна ( внесение правок)
Дизайн остальных страниц
Согласование ( внесение правок)
Создание адаптивов ( если нужно)
Согласование ( внесение правок)
Передача проекта вам
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ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ЗНАТЬ?
Правки - бесплатные
Сроки работы обговариваются и зависят от типа сайта
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СВЯЗЬ СО МНОЙ
Писать на почту: [email protected]
Писать на What app: + 7 962 198 73 51
Писать в telegram: @dasha_korsyn
Писать в instagram: @dasha.korsyn
с 11:00 до 20:00
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