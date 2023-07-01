Веб-дизайнер ________________________________________________________________________________ Дизайн сайтов в фигме -С правильными акцентами -С хорошей типографикой -С анализом и прототипом -С продуманными стилевыми приемами ЦЕНЫ Лендинг главная - 10 000р

каждый адаптив + 1500р Сайт главная - 8 000р

внутренние + 2 000р

каждый адаптив +1200р Интернет - магазин главная - 8 000р

каталог - 3 000р

страница товара - 5 000р

корзина - 1000р

оформление заказа - 4 000р

внутренняя + 1000р

адаптив одной страницы + 1200р --------------------------------------------------------- КАК Я РАБОТАЮ? Бриф ( письменный, созвон,голосовые - на ваше усмотрение)

Анализ, составление плана работы и цены проекта

Mood борд, поиск идей

Согласование пункта номер 3

Прототипы страниц

Согласование прототипов

Дизайн главной страницы

Согласование дизайна ( внесение правок)

Дизайн остальных страниц

Согласование ( внесение правок)

Создание адаптивов ( если нужно)

Согласование ( внесение правок)

Передача проекта вам -------------------------------------------------------------- ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ЗНАТЬ? Правки - бесплатные

Сроки работы обговариваются и зависят от типа сайта _________________________________________________________________ СВЯЗЬ СО МНОЙ Писать на почту: [email protected] Писать на What app: + 7 962 198 73 51 Писать в telegram: @dasha_korsyn Писать в instagram: @dasha.korsyn с 11:00 до 20:00 Дизайн сайта

Я против войны в Украине !