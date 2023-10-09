Наша команда занимается разработкой софта. Основа используемых технологий - python(django, fastapi), js (vue, react), C# (.Net, asp.net и др.), php (laravel, yii2 и др) Различные CMS - Bitrix, Wordpress, Tilda... Наши профессионалы имеют опыт разработки более 8 лет, реализовавшие более сотни веб-проектов. Команда состоит из более чем 30 разработчиков и дизайнеров. Разрабатываем сайты и сервисы любой сложности, и ведем долгосрочно многих клиентов, в т.ч. из топа рейтинга рунета. Наш сайт: nethammer.ru Порядок цен: 1000 - 1200 р./ч. - "простые" задачи на CMS, верстках, поддержка проекта, дизайн. 1200 - 1600 - "средние" задачи на фреймворках, нетипичные, кастомные проекты, 1С 1600 - 2500 - "сложные" задачи, включая ML, мобильную разработку и т.д.

мой номер: 8 (908) 007-21-30.

телеграмм @ialexkokarev

почта [email protected]