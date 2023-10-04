Web design

Я Исхаков Акмал. Высшее образование-метеоролог. Сейчас обучаюсь и прохожу курсы в школе дизайна сайтов. В рамках изучении курса мы изучаем Figma, Tilda,Tilda(Zero block), Taplink. Учимся создавать интернет магазины, одностраничные сайты, многостраничные сайты,банеры, рекламный банеры, чек- листы, визитки и карточки. Пока в портфолио 2 сайта созданных из шаблонных блоков, так как я быстро обучаюсь, со временем оно будет пополняться, как и мои профессиональные навыки.