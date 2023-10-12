Потрібно перенести дизайн з Figma на Tilda

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок166 просмотров
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Потрібно перенести дизайн з Figma на Tilda , додати анімацію

FigmaTilda
2 месяца назад
Cappuccina
Ольга 
36 летУкраина
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад