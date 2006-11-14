Cappuccina

Ольга Cappuccina

 
37 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
4 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

maxim_novitskiy
Максим 
18 лет
2 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$15
10 баллов
2 года назад
Редизайн сайту маркетинговоі компаніі
Дизайн лендинговДизайн сайтов
Ольго, працюючи над цим проєктом, я відчув, що це було не просто завдання, а справжня творча пригода. Прекрасна тема! Був радий працювати з Вами) Усю оплату було отримано вчасно, без затримок. Вдячний за добре спілкування) Чудовий замовник, яку тільки варто пошукати!
Максим - класний веб-дизайнер! Все було виконано чисто. Чудовий підбір кольорів, розмір шрифтів тощо - усе відмінно! Була рада працювати з Вами і спілкуватися на позитивній ноті. Робота чудова! Раджу звернутися всім?
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