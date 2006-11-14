Cappuccina

Задача включает перенос дизайна из Figma на платформу Tilda с добавлением анимационных эффектов. Необходимо обеспечить точность и качество реализации всех элементов дизайна.
Веб-программирование7 заявок
Закрыт
год назад
Задача включает перенос дизайна из Figma на платформу Tilda с добавлением анимационных эффектов. Необходимо обеспечить точность и качество реализации всех элементов дизайна.
Требуется создать 9 stories и 3 reels для Instagram на спортивную тематику ежемесячно. Необходимы креативные идеи и качественный видеомонтаж для привлечения аудитории.
Необхідно провести редизайн сайту маркетингової компанії, перетворивши його на сучасний лендінг пейдж. Включити застосування іконок гласморфізму для досягнення актуального вигляду та функціональності.
Необходима разработка 12 постов для Facebook и Instagram, 9 stories и 3 reels на спортивную тематику ежемесячно. Ожидается креативный подход и актуальные идеи для целевой аудитории.