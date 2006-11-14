Cappuccina

Ольго, працюючи над цим проєктом, я відчув, що це було не просто завдання, а справжня творча пригода. Прекрасна тема! Був радий працювати з Вами) Усю оплату було отримано вчасно, без затримок. Вдячний за добре спілкування) Чудовий замовник, яку тільки варто пошукати!