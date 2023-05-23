React / Vue | Next / Nuxt | TypeScript | styled-components | HTML, CSS, JS
Я - Front-End разработчик с широким спектром навыков. Я имею опыт работы как на стороне клиента, так и на стороне сервера, и могу использовать множество инструментов и технологий для создания высококачественных веб-приложений.
👨🎓 Мой стек:
HTML, CSS Flexbox/Grid, JS(OOP), WebGL
Nuxt & Vue(Composition API) & Store(VueX/Pinia)
GitHub & Linux
Next & React &Typescript & Store(Zustand) & UI(styled-components || tailwindcss)
WebApp Telegram.
Svelte
Мой GitHub: https://github.com/deshark16
Сайт Портфолио: (сайт переписывается заново)
Для связи:
Телеграм: @abdimuratov_abdulla.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$60
средняя цена заказа
22%
заявок принято заказчиками
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$85
10 баллов
5 месяцев назад
Мои наилучшие рекомендации! Очень ответственный исполнитель. Будем и дальше вместе работать! У парня очень гибкое мышление и быстро находит выход из различных ситуаций. Дает полезные рекомендации. Рекомендую !
Ответный отзыв
Благодарю Илья за превосходный заказ! Работа с вами была удовольствием и вдохновением. Ваш профессионализм, ясные указания и понимание деталей сделали процесс эффективным. Я ценю вашу поддержку и доверие. Надеюсь на будущее сотрудничество.
$50
10 баллов
7 месяцев назад
Отличный фрилансер! Знает свое дело, доводит все до конца, всем советую сотрудничать именно с ним! Ни разу не пожалел!
Ответный отзыв
Заказчик просто офигенный. Приятно было работать с ним. Всегда на связи. Знает что хочет. Всё во время. Вообщем рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$30
10 баллов
7 месяцев назад
Отличный парень! Знает свое дело, всегда на связи, сделал больше чем нужно без лишних вопросов! смело рекомендую!
Ответный отзыв
Ануар не из тех кто хочет на халяву и обмануть начинающих фрилансеров. Ануаром было очень приятно работать. Всегда на связи. Знает что хочет. Вообщем рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$7
10 баллов
7 месяцев назад
Парень красавчик, свое дело знает, сделал то от чего отказывались другие профессионалы, рекомендую на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
Заказчик адекватный. Всегда на связи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую.
HTML-верстка
2 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
#60
Веб-программирование
2 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
#83