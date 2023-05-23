Abdimuratov

Абдулла Абдимуратов Abdimuratov

 
18 летУзбекистан/Нукус
2 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
React / Vue | Next / Nuxt | TypeScript | styled-components | HTML, CSS, JS

Я - Front-End разработчик с широким спектром навыков. Я имею опыт работы как на стороне клиента, так и на стороне сервера, и могу использовать множество инструментов и технологий для создания высококачественных веб-приложений.

👨‍🎓 Мой стек:

  • HTML, CSS Flexbox/Grid, JS(OOP), WebGL

  • Nuxt & Vue(Composition API) & Store(VueX/Pinia)

  • GitHub & Linux

  • Next & React &Typescript & Store(Zustand) & UI(styled-components || tailwindcss)

  • WebApp Telegram.

  • Svelte

Мой GitHub: https://github.com/deshark16

Сайт Портфолио: (сайт переписывается заново)

Для связи:

Телеграм: @abdimuratov_abdulla.

TypeScriptHTMLCSSReactLinux
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
средняя цена заказа
22%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
Clings
26 летРоссия
8 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
$85
10 баллов
5 месяцев назад
Сделать адаптивную верстку на чистом html + css
Мои наилучшие рекомендации! Очень ответственный исполнитель. Будем и дальше вместе работать! У парня очень гибкое мышление и быстро находит выход из различных ситуаций. Дает полезные рекомендации. Рекомендую !
Благодарю Илья за превосходный заказ! Работа с вами была удовольствием и вдохновением. Ваш профессионализм, ясные указания и понимание деталей сделали процесс эффективным. Я ценю вашу поддержку и доверие. Надеюсь на будущее сотрудничество.
Ответный отзыв
Gaba300
30 летУкраина
7 месяцев в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 отзыва(-2)
$50
10 баллов
7 месяцев назад
Создать простую WebApp страницу на основе документации Telegram
Отличный фрилансер! Знает свое дело, доводит все до конца, всем советую сотрудничать именно с ним! Ни разу не пожалел!
Заказчик просто офигенный. Приятно было работать с ним. Всегда на связи. Знает что хочет. Всё во время. Вообщем рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Krass92
Ануар 
29 летКазахстан
8 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
7 месяцев назад
React нужен рефакторинг кода
Отличный парень! Знает свое дело, всегда на связи, сделал больше чем нужно без лишних вопросов! смело рекомендую!
Ануар не из тех кто хочет на халяву и обмануть начинающих фрилансеров. Ануаром было очень приятно работать. Всегда на связи. Знает что хочет. Вообщем рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
vadikmaliuk
21 годУкраина
10 месяцев в сервисе
Был
7 месяцев назад
$7
10 баллов
7 месяцев назад
Перенести готовий веб-сайт html css js на react
Парень красавчик, свое дело знает, сделал то от чего отказывались другие профессионалы, рекомендую на дальнейшее сотрудничество
Заказчик адекватный. Всегда на связи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую.
Ответный отзыв
HTML-верстка
2 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
#60
Веб-программирование
2 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
#83