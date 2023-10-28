Веб-сайт від Scratch пропонує спортивні поради

Нам потрібен веб-сайт, який пропонує спортивні поради для зареєстрованих клієнтів.Проект реалізується на етапах.Ми дозволяємо завершити деякі етапи.Якщо у вас є додаткові запитання щодо точної пропозиції, ми надішлемо вам детальні технічні характеристики.

























1 .Етапа: робочий сайт









Створення функціональної та функціональної веб-сайту, що містить









Веб-сайт на 3 мовах - ми надамо переклади вмісту

Реактивний веб-сайт

Стандартні контактні / блоги та т.д.

Повторні варіанти оплати Paypal / Stripe інтеграції і т.д.

Інтеграція з соціальними мережами, включаючи Twitter/Facebook/Youtube/Discord/Instagram

Функція закупівлі членських пакетів / триальних пакетів і т.д

Редагування пакетів Адміністратором / Гарантованими промоціями і т.д.

Панель клієнта / Панель типстера / Панель адміністратора

Широкі статистичні дані

Новітні новини

Інші

















2 .Стадія підключення Сайту до Telegram/Twitter/Facebook - автоматичне відправлення типу, який Tipster циркулює на Сайті до вибраного каналу в телеграмі та Twitter









Створення графічного дизайну, що ідентичний сайту для Twitter, Facebook і т.д.

Інтеграція сайту з соціальними мережами

Автоматичне відправлення записів, введені на Сайт в панелі Tipster до Telegram/Twitter та інших каналів









3 .Маркетинг в соціальних мережах









ЧетвертийСтворення програми для клавіатури та бази даних для статистики









Програма, присвячена клавішникам, в якій клавішники вибирають Country/League/Match/Team з меню Drop-Down, щоб відправити клавішу користувачам,

Зберегти цей тип в базі даних, щоб зберегти статистику

База даних з статистикою даних типів з можливістю вибору за ефективністю, лігами, шансами, ставками і т.д.Разом з представленою порадою ефективність даного типу (Winrate) повинна бути надана на основі історії типів з даної Ліги, збереженої в Базі даних.

Здатність вибирати представлені типи в панелі клієнтів за критеріями ефективності / швидкості та іншими









5 ІСтадія: додавання додатку для мобільних пристроїв, де оплачувані користувачі можуть отримувати поради

App для оплачуваних користувачів

Забороняється робити екранні знімки

Присвоєння кожному користувачеві унікального номера, який буде відображатися як Watermark на кожному типі (перешкоджаючи крадіжці та перепродажу)









6 .Автоматична стадія розв'язання -









Довідка, яка буде збережена в Базі даних після закінчення матчу, буде автоматично розрахована і додана до Статистики на основі результатів з інших Веб-сайтів.