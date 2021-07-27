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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
3 года назад
Топ Исполнитель! Отличный, современный дизайн, достойный внимания. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик c четко поставленной задачей. Всем рекомендую.
$15
10 баллов
3 года назад
Самая сильная работа из нескольких сильных предоставленных. Спасибо
Ответный отзыв
Хороший заказчик, спасибо за интересный конкурс.
$5
10 баллов
4 года назад
Машинное обучение
Хорошая работа, выбрали одним из победителей.
Ответный отзыв
Хороший заказчик с прекрасно поставленной задачей.