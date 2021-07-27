technical_space

Наталия Иванкив technical_space

 
26 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
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Портфолио

Отзывы заказчиков

Pavel8611
Павел 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
17 часов назад
$5
10 баллов
3 года назад
Логотип компании
Топ Исполнитель! Отличный, современный дизайн, достойный внимания. Всем рекомендую!
Отличный заказчик c четко поставленной задачей. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
effectivez
Александр 
43 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Логотип и пару элементов бренда
Самая сильная работа из нескольких сильных предоставленных. Спасибо
Хороший заказчик, спасибо за интересный конкурс.
Ответный отзыв
inoline
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Необходимо разработать логотип для компании. Название "Indext Data Lab"
Машинное обучение
Хорошая работа, выбрали одним из победителей.
Хороший заказчик с прекрасно поставленной задачей.
Ответный отзыв