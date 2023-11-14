Копирайтер/Рерайтер/Переводчик со стажем работы
Делаю текста на английском/русском/украинском языках. Английский на уровне C2.
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#835
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-20— Копирайтинг
Портфолио
- Небольшой рерайт текста15 просмотров
- Провести трансрибацию аудио файла11 просмотров
- Сделать неглубокий рерайт2 просмотра
- Перевод с русского на испанский1 просмотр
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
год назад
Английский языкНаписание обзоров
Рекомендую до співпраці
Ответный отзыв
Все отлично
$1
10 баллов
год назад
Написание отзывов
Все як завжди добре
Ответный отзыв
Отличный заказчик
$1
10 баллов
год назад
Русский языкНаписание обзоров
Рекомендую виконавця до співпраці
Ответный отзыв
Все отлично
$6
10 баллов
год назад
Написание отзывов
Быстро и качественно
Ответный отзыв
Хороший заказчик, понятные ТЗ
$1
10 баллов
год назад
Английский языкНаписание обзоров
Завданя виконано швидко та якісно
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую
Копирайтинг
5 отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#16
Продающие тексты
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#72
Рерайтинг
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#107
Переводы
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#699