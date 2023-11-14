veronikamur

Ника veronikamur

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Была
4 месяца назад
Копирайтер/Рерайтер/Переводчик со стажем работы

Делаю текста на английском/русском/украинском языках. Английский на уровне C2.

#10Написание отзывов
#46Русский язык
#53Английский язык
#79Написание обзоров
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#835
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-20
Копирайтинг

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
Написати відгук на англійській мові
Английский языкНаписание обзоров
Рекомендую до співпраці
Все отлично
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
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Написание отзывов
Все як завжди добре
Отличный заказчик
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
Написати відгук на російській мові
Русский языкНаписание обзоров
Рекомендую виконавця до співпраці
Все отлично
Ответный отзыв
aaattthhhsss
Олександр 
21 год
2 года в сервисе
Был
23 дня назад
$6
10 баллов
год назад
Написать позитивные отзывы
Написание отзывов
Быстро и качественно
Хороший заказчик, понятные ТЗ
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
Написати відгук на англійській мові
Английский языкНаписание обзоров
Завданя виконано швидко та якісно
Отличный заказчик, рекомендую
Ответный отзыв
Копирайтинг
5 отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#16
Продающие тексты
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#72
Рерайтинг
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#107
Переводы
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#699