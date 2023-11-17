Apple AppStore відгук

Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Зробити чесний відгук на новий та офіційний додаток в AppStore зі свого телефона.
Гео - Германія, Франція, Польща, Іспанія ( важливо щоб ви та прістрій були в ціх країнах)
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