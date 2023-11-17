Написати відгук щодо додатку

$1
КопирайтингЗавершен4 заявки22 просмотра
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Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

месяц назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
9 часов назад
Выбранный исполнитель
T2512622
Таня 
20 летУкраина
месяц в сервисе
Была
3 дня назад
месяц назад
$1
1 день
UAH
Швидко та якісно виконана робота
Дякую дуже за співпрацю.