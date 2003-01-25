T2512622

Таня T2512622

 
22 года
год на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад

Здравствуйте! Меня зовут Таня.
Моей профессией является "Оператор ПК и бухгалтерия " поэтому я хорошо знаю работу всех программ, и могу быть уверена в качестве своей работы.
Владею некоторыми языками, а именно - украинский, русский, английский, немецкий, чешский.
Я готова работать с любыми видами перевода.
О себе могу сказать - внимательна, ответственно подхожу к поставленной задаче. Впервую очередь я за качество, но так же стараюсь помочь быстро.
С радостью помогу Вам в любом вопросе, обращайтесь!

#81Написание обзоров

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
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Написание обзоров
Швидко та якісно виконана робота
Дякую дуже за співпрацю.
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
$3/час
от $1от 1 дня
#794