Здравствуйте! Меня зовут Таня.
Моей профессией является "Оператор ПК и бухгалтерия " поэтому я хорошо знаю работу всех программ, и могу быть уверена в качестве своей работы.
Владею некоторыми языками, а именно - украинский, русский, английский, немецкий, чешский.
Я готова работать с любыми видами перевода.
О себе могу сказать - внимательна, ответственно подхожу к поставленной задаче. Впервую очередь я за качество, но так же стараюсь помочь быстро.
С радостью помогу Вам в любом вопросе, обращайтесь!
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
год назад
Написание обзоров
Швидко та якісно виконана робота
Ответный отзыв
Дякую дуже за співпрацю.
Копирайтинг
1 отзыв
$3/час
от $1от 1 дня
#794