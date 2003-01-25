Здравствуйте! Меня зовут Таня.

Моей профессией является " Оператор ПК и бухгалтерия " поэтому я хорошо знаю работу всех программ, и могу быть уверена в качестве своей работы.

Владею некоторыми языками, а именно - украинский, русский, английский, немецкий, чешский.

Я готова работать с любыми видами перевода.

О себе могу сказать - внимательна, ответственно подхожу к поставленной задаче. Впервую очередь я за качество, но так же стараюсь помочь быстро.

С радостью помогу Вам в любом вопросе, обращайтесь!