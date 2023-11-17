Написати відгук щодо додатку

$1
КопирайтингЗавершен2 заявки40 просмотров
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Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

месяц назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
9 часов назад
Выбранный исполнитель
Alex2024
28 летУкраина
2 месяца в сервисе
Был
4 часа назад
месяц назад
$1
2 дня
UAH
Як завжди добре виконане завдання
Не вперше працюю з Мартою. Вдячний за можливість співпрацювати. Рекомендую до співпраці.