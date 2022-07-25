Тексты/статьи про отопление

$32
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка60 просмотров

1. Ремонт котлов Buderus

2. Ремонт котлов Vaillant

3. Ремонт котлов Baxi

4. Ремонт котлов Protherm

5. Ремонт котлов Navien

6. Ремонт котлов отопления на дому

7. Ремонт платы управления газовым котлом

3 года назад
ikvel
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

AKushinskaya
Анастасия 
34 года
7 лет в сервисе
Была
7 дней назад
3 года назад
$31
1 день
Escrow
Всё отлично: сроки выполнения, качество текста, стиль повествования.
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, интересный проект, современная оплата и приятное общение. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

AKushinskaya
Анастасия 
34 года
7 лет в сервисе
Была
7 дней назад
3 года назад

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