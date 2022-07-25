Требуются 5 текстов для подкатегорий товаров на тему печей для казанов. Объем каждого текста до 2000 знаков без пробелов. Тексты должны быть написаны по предоставленному шаблону. Оплата 60 руб/1000 знаков на ЮМани или 30 грн/1000 на Приват.