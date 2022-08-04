Написать SEO-статьи на английском (на уровне нейтива из США)

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Закрыт5 заявок263 просмотра

Здравствуйте!Нужно написать много однотипных статей для сайта по ремонту бытовой техники в Лос Анджелесе.Вам в помощь - удобная программа на основе AI, которая будет писать тексты за вас. С вас - вычитывать, корректировать и дополнять написанное.ТЗ есть, примеры статей - тоже.В среднем статья 2 тыс слов. Оплата ведётся пословно.Ждем ваш прайс за слово (не за символы!) и портфолио на английском.Самое важное для нас - это ваш английский, который должен быть на уровне нейтива.

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