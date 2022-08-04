Маркетинг копирайтер (написание текста для лендинга)

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Закрыт15 заявок370 просмотров

Нужен опытный маркетинг копирайтер, кто напишет тексты для Лендинга. Важен большой опыт в продающих текстах. Тематика лендинга - видео курс по психологии.

3 года назад
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