К сожалению за все три года работы копирайтером первый раз столкнулась с такой ситуацией...Тз четкого не было, поэтому сразу же уточнила о дополнительных требованиях к тексту - отметили, что их нет. Работа была выполнена, отправился черновой вариант на согласование - получила ответ, что все хорошо. Текст привела в порядок, почистила от опечаток и отправила итоговый вариант - не понравился немного - исправила - опять что то не то - исправила. На третий раз правок, когда вам не дают четкого и полного ответа, что-то делать уже просто бесполезно. Поэтому посоветовала обратиться к другому специалисту, который более погружен в данную тему. Из 800 рублей получила предоплату 300, за полностью выполненный текст, в который по словам Виктории можно было просто добавить информации и он прошел согласование - стоимость отличная. Если бы сразу уточнили, что нужно детально описать пункты статьи, то проблем бы не возникло. Писать тексты вслепую я не умею - исправь то, не знаю что, так не работает. Если вы хотите четко поставленной задачи и спокойной работы, то точно не рекомендую сотрудничать с Викторией, так как она посредник между вами и заказчиком, поэтому рассказать точно, что нужно не может.