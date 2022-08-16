Составить текст для сайта

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Завершен3 заявки144 просмотра

Добрый день!

Мне нужно составить текст для контентной части на сайт. 

Текст Разработка документов для предприятия по ППБ, охране труда и ГО ЧС

Наполнен ссылками на нормативные документы

Текст должен содержать основания для их разработки, ответственность за их отсутствие. Описаны тонкости их составления. Примеры по различным видам предприятий.

Объем согласовывается, примерно от 5000 до 8000 символов.  

3 года назад
Vikukusik
Виктория 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

ArinVPo
Арина 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$12
1 день
Арина идет в правильном направлении по составлению текста, но может бросить на пол пути, если будут какие-то правки. мне был предоставлен текст, и он был отправлен руководству, и даны комментарии. Арина увидев комментарии ответила, чтобы я поискала другого исполнителя... четкое задание даже в заявке указано. И посредником не являюсь. А руководитель отдела рекламы, и работаю в компании 12 лет. Все мои задания в одной сфере и по двум сайтам, которые есть у компании Предоплата была внесена. После моего сообщения что тут нужно поправить моменты, Арина ничего не ответила. Не рекомендую если вам нужен текст, который в дальнейшем будут проверять специалисты.
К сожалению за все три года работы копирайтером первый раз столкнулась с такой ситуацией...Тз четкого не было, поэтому сразу же уточнила о дополнительных требованиях к тексту - отметили, что их нет. Работа была выполнена, отправился черновой вариант на согласование - получила ответ, что все хорошо. Текст привела в порядок, почистила от опечаток и отправила итоговый вариант - не понравился немного - исправила - опять что то не то - исправила. На третий раз правок, когда вам не дают четкого и полного ответа, что-то делать уже просто бесполезно. Поэтому посоветовала обратиться к другому специалисту, который более погружен в данную тему. Из 800 рублей получила предоплату 300, за полностью выполненный текст, в который по словам Виктории можно было просто добавить информации и он прошел согласование - стоимость отличная. Если бы сразу уточнили, что нужно детально описать пункты статьи, то проблем бы не возникло. Писать тексты вслепую я не умею - исправь то, не знаю что, так не работает. Если вы хотите четко поставленной задачи и спокойной работы, то точно не рекомендую сотрудничать с Викторией, так как она посредник между вами и заказчиком, поэтому рассказать точно, что нужно не может.

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Елена
 
40 лет
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ArinVPo
Арина 
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год назад
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