Требуется написание текстов в формате вопросов и ответов для страниц сайта, посвященного рулонным и римским шторам, а также жалюзи. Обязательное условие - уникальность 100% и качество без ошибок. Оплата 80 руб. за 1000 символов. Примеры ваших работ приветствуются.
Составить текст для сайта
Добрый день!
Мне нужно составить текст для контентной части на сайт.
Текст Разработка документов для предприятия по ППБ, охране труда и ГО ЧС
Наполнен ссылками на нормативные документы
Текст должен содержать основания для их разработки, ответственность за их отсутствие. Описаны тонкости их составления. Примеры по различным видам предприятий.
Объем согласовывается, примерно от 5000 до 8000 символов.
Выбранный исполнитель
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