Требуется публикация 5 Reels и 1 сторис на 20 аккаунтах Instagram в течение 21 дня. Все видео будут предоставлены заказчиком. Ищем специалиста по копирайтингу для эффективного управления аккаунтами.
Копирайтер в европейскую компанию с высокой оплатой
Ищем творческого копирайтера в европейскую компанию. Высокая оплата и интересные темы (темы и доп информацию предоставим мы).
Занятость временная - 2 недели, с возможностью продолжения сотрудничества.
Необходимо писать разнообразные короткие посты (копирайт) на английском языке для соцсетей (ФБ, LinkedIn, Инстаграм, Твиттер). Темы разнообразные и нескучные
Текст должен быть грамотным, объем 1-3 предложения. Скорость: 16 текстов за 60 минут.Требования:
- Уровень английского языка Intermediate (B1)
- Быстрая скорость письма (примерно 1600 знаков в час)
- Умение быстро выделять основные тезисы в тексте
- Копирайт\рерайт на английском языке
- Ответственность, аккуратность
При отклике, пожалуйста, указывайте желаемую оплату ( за 1000 збп, или почасовую оплату).
Заявки фрилансеров
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