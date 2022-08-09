Копирайтер в европейскую компанию с высокой оплатой

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт13 заявок437 просмотров

Ищем творческого копирайтера в европейскую компанию. Высокая оплата и интересные темы (темы и доп информацию предоставим мы).

Занятость временная - 2 недели, с возможностью продолжения сотрудничества.

Необходимо писать разнообразные короткие посты (копирайт) на английском языке для соцсетей (ФБ, LinkedIn, Инстаграм, Твиттер). Темы разнообразные и нескучные 

Текст должен быть грамотным, объем 1-3 предложения. Скорость: 16 текстов за 60 минут.Требования:

- Уровень английского языка Intermediate (B1)

- Быстрая скорость письма (примерно 1600 знаков в час)

- Умение быстро выделять основные тезисы в тексте

- Копирайт\рерайт на английском языке

- Ответственность, аккуратность

При отклике, пожалуйста, указывайте желаемую оплату ( за 1000 збп, или почасовую оплату).

3 года назад
SVC
35 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Анастасія
 
31 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дарья
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Аліса
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Назар
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Олександр
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ольга
 
32 года
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 отзыва
3 года назад
Віра
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Елена
 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
10 минут назад
246 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Копирайтинг
Алексей
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
17 часов назад
529 отзывов
3 года назад
Лучший копирайтер марта
ТОП-10
Копирайтинг
Лилия
 
32 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Денис
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 дня назад
105 отзывов
3 года назад
Мехти
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
13 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Публикация Reels Инстаграм

    $50

    Требуется публикация 5 Reels и 1 сторис на 20 аккаунтах Instagram в течение 21 дня. Все видео будут предоставлены заказчиком. Ищем специалиста по копирайтингу для эффективного управления аккаунтами.

    Копирайтинг84 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать 3 статьи на медицинскую тему.

    Требуется написать 3 статьи на медицинскую тему, каждая объемом 2000 символов. Ожидается качественный контент, соответствующий теме. Укажите цену за выполнение заказа.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Написание текста (копирайтер)

    Ищется копирайтер для создания текстов объемом от 2000 до 3500 символов о лучших курортах. Тексты должны быть качественными и интересно написанными, отражающие положительные эмоции от отдыха. Копирайтер может выбрать курорт и описать свои впечатления в заданных рамках.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужен текст для ресторана. Текст должен продавать услугу "свадьба"

    Ищется опытный копирайтер для написания текста на 4 страницы сайта ресторана, который предлагает услуги по проведению свадеб. Необходимы коммерческие проекты в портфолио. Основная цель - создать привлекательный текст, который эффективно продаст услугу клиентам, пришедшим с рекламного объявления.

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Контент-менеджер удаленно

    Требуется контент-менеджер для постоянного ведения социальных сетей интернет-магазина. Работа удаленная, несложная, с обучением. Занятость для жителей РФ.

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Рерайт/копирайт статей на тему материнства и беременности

    Ищется опытный копирайтер для написания и рерайта статей на тему материнства и беременности. Объем каждой статьи составляет 2000 сбп. Ожидается долгосрочное сотрудничество. В отклике просьба указать примеры работ и стоимость услуг.

    Копирайтинг37 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Описание карточек товара, тема: авто, запчасти

    Задача заключается в написании описаний для карточек товара в категории авто и запчасти. Описание должно содержать характеристики, особенности модели, преимущества для покупателей, совместимость с моделями автомобилей и комплектацию. Текст должен быть структурированным, без эмоционально-оценочных фраз и ссылок на источники. Уникальность текста не менее 90%. Работа возможна на долгий срок.

    HTML
    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Составить текст для сайта

    Необходимо составить текст для контентной части сайта на тему разработки документов по ППБ, охране труда и ГО ЧС. Текст должен включать ссылки на нормативные документы, основания для разработки, ответственность за отсутствие документов, тонкости их составления и примеры для различных видов предприятий. Объем текста составляет от 5000 до 8000 символов.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Wiki для игрового мира

    $500

    Требуется составить энциклопедию игрового мира для онлайн стратегии. Работа в команде с геймдизайнерами, создание качественного текстового материала на английском языке. Необходим опыт в подобной работе и грамотная структурированность текстов. Пожалуйста, предоставьте портфолио.

    Копирайтинг31 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Маркетинг копирайтер (написание текста для лендинга)

    Ищется опытный маркетинг копирайтер для создания текстов лендинга, посвященного видео курсу по психологии. Необходим большой опыт в написании продающих текстов, чтобы привлечь внимание и конвертировать посетителей в клиентов.

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    3 года назад